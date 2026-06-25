Marche des Bildstocks Ecole primaire Jean-Marie Pelt Rodemack

Rodemack

Marche des Bildstocks

Ecole primaire Jean-Marie Pelt 48 Place des Baillis Rodemack Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 08:30:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Partez à la découverte du patrimoine religieux du nord mosellan à travers la traditionnelle marche proposée par le conseil de fabrique de Rodemack. L’occasion de (re)découvrir les bildsotcks présents le long du chemin et leurs spécificités.

2 circuits sont possibles de 8 et 14 km au départ de la place des Baillis.

La marche peut être accompagnée d’un repas campagnard sur place ou à emporter en supplément (10€).

Cet événement est ouvert à tous, que vous soyez habitant de Rodemack ou d’ailleurs. Venez nombreux pour une belle journée de découverte et de convivialité !Tout public

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Ecole primaire Jean-Marie Pelt 48 Place des Baillis Rodemack 57570 Moselle Grand Est +33 6 83 04 69 42

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the religious heritage of northern Moselle with the traditional walk organized by the Rodemack Conseil de fabrique. It’s an opportunity to (re)discover the bildsotcks along the way and their special features.

2 circuits of 8 and 14 km are available, starting from Place des Baillis.

The walk can be accompanied by a country-style meal on site, or to take away at an additional cost (10?).

This event is open to all, whether you live in Rodemack or elsewhere. Come one, come all for a great day of discovery and conviviality!

L’événement Marche des Bildstocks Rodemack a été mis à jour le 2026-06-25 par OT CATTENOM ET ENVIRONS