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Les Tablées Rodemackoises Dans la cour et sur la place des Baillis Rodemack

samedi 12 septembre 2026 · Dans la cour et sur la place des Baillis · Rodemack

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Dans la cour et sur la place des Baillis
Adresse
48 Place des Baillis
Ville
57570 Rodemack
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Rodemack

Les Tablées Rodemackoises

Dans la cour et sur la place des Baillis 48 Place des Baillis Rodemack Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-12 17:00:00
fin : 2026-09-12 23:00:00

Date(s) :
2026-09-12

La 6ème édition des Tablées Rodemackoises est arrivée !
Dans une ambiance de fête de voisinage, retrouvez-vous attablée avec les habitants de Rodemack et partagez un moment convivial et musical, tout en dégustant des produits locaux grâce à la participation des commerçants du village !Tout public
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Dans la cour et sur la place des Baillis 48 Place des Baillis Rodemack 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 83 05 50  commune-de-rodemack@wanadoo.fr

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English :

The 6th edition of the Tablées Rodemackoises is here!
In a festive neighborhood atmosphere, join the residents of Rodemack at the tables and share a convivial, musical moment while sampling local products, courtesy of the village merchants!

L’événement Les Tablées Rodemackoises Rodemack a été mis à jour le 2026-07-16 par OT CATTENOM ET ENVIRONS

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