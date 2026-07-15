Visite guidée théâtrale de Rodemack Place des Baillis Rodemack
mercredi 12 août 2026 · Place des Baillis · Rodemack
Informations pratiques
Rodemack
Visite guidée théâtrale de Rodemack
Place des Baillis Office de tourisme de Cattenom et Environs Rodemack Moselle
Tarif : – – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-08-12 14:00:00
fin : 2026-08-26 15:30:00
Date(s) :
2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Et si l’histoire prenait vie sous vos yeux ?
Remontez le temps en compagnie d’un personnage haut en couleurs, bien décidé à retrouver son époque. Une visite originale, pleine d’humour et d’interactions, pour découvrir Rodemack autrement. Réservation recommandée par mail ou par téléphone.Tout public
6 .
Place des Baillis Office de tourisme de Cattenom et Environs Rodemack 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 56 00 02 otcommunautaire@cc-ce.com
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English :
What if history came to life right before your eyes?
Travel back in time with a colorful character who’s determined to return to his own era. An original tour, full of humor and interactive moments, offering a different way to discover Rodemack. Reservations are recommended via email or phone.
L’événement Visite guidée théâtrale de Rodemack Rodemack a été mis à jour le 2026-07-15 par OT CATTENOM ET ENVIRONS
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