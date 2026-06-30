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Brocante Rodemack Place de la Porte de Sierck Rodemack

dimanche 6 septembre 2026 · Place de la Porte de Sierck · Rodemack

Brocante Rodemack Place de la Porte de Sierck Rodemack

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Place de la Porte de Sierck
Adresse
Dans les rues du village
Ville
57570 Rodemack
Département
Moselle
Tarif

Rodemack

Brocante Rodemack

Place de la Porte de Sierck Dans les rues du village Rodemack Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-06 09:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :
2026-09-06

Le Syndicat d’Initiative de Rodemack a le plaisir de vous inviter à sa 28ème foire à la brocante avec vide-greniers dans les rues du village.Des vendeurs venus de toute la Grande Région, proposent une grande variété d’objets rares et anciens.Tout public
  .

Place de la Porte de Sierck Dans les rues du village Rodemack 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 51 25 50  si.rodemack@orange.fr

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English :

The Rodemack Tourist Office is pleased to invite you to its 28th flea market and garage sale in the village streets.Vendors from all over the Greater Region will be offering a wide variety of rare and antique items.

L’événement Brocante Rodemack Rodemack a été mis à jour le 2026-06-30 par OT CATTENOM ET ENVIRONS

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