Brocante Rodemack Place de la Porte de Sierck Rodemack

dimanche 6 septembre 2026 · Place de la Porte de Sierck · Rodemack

Informations pratiques

Rodemack

Brocante Rodemack

Place de la Porte de Sierck Dans les rues du village Rodemack Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-06 09:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Le Syndicat d’Initiative de Rodemack a le plaisir de vous inviter à sa 28ème foire à la brocante avec vide-greniers dans les rues du village.Des vendeurs venus de toute la Grande Région, proposent une grande variété d’objets rares et anciens.Tout public

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Place de la Porte de Sierck Dans les rues du village Rodemack 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 51 25 50 si.rodemack@orange.fr

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English :

The Rodemack Tourist Office is pleased to invite you to its 28th flea market and garage sale in the village streets.Vendors from all over the Greater Region will be offering a wide variety of rare and antique items.

L’événement Brocante Rodemack Rodemack a été mis à jour le 2026-06-30 par OT CATTENOM ET ENVIRONS