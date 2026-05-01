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Color Party Blangy-le-Château

Color Party Blangy-le-Château samedi 30 mai 2026.

Adresse : Vestiges du château

Ville : 14130 Blangy-le-Château

Département : Calvados

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Blangy-le-Château

Color Party

Vestiges du château Blangy-le-Château Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Préparez-vous à un mix de fun et de convivialité.
La color party s’invite à Blangy, rendez-vous aux vestiges du Château pour un parcours explosif de couleurs, entre rires, poudre et bonne humeur.
Préparez-vous à un mix parfait de fun et de convivialité.
Course, marche, danse, mais surtout colorez votre vie !
Des rires, des couleurs, des souvenirs, la course où tout le monde finit multicolore !
Course suivie du verre de l’amitié et d’une boom !
Buvette sur place au profit de l’école des 7 collines.   .

Vestiges du château Blangy-le-Château 14130 Calvados Normandie +33 6 11 23 00 18 

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English : Color Party

Get ready for a mix of fun and conviviality.

L’événement Color Party Blangy-le-Château a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Terre d’Auge Tourisme

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