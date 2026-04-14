Visite guidée : découvrez les jardins privés de Blangy-le-Château, Place de la Poste, Blangy-le-Château

Visite guidée : découvrez les jardins privés de Blangy-le-Château Samedi 6 juin, 11h00 Place de la Poste Calvados

Durée 1h30, RDV place de la poste.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Découvrez l’un des Plus Beaux Villages de France au travers son patrimoine et ses jardins privés.

Place de la Poste 14130 Blangy-le-Château Blangy-le-Château 14130 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.terredauge-tourisme.fr/event/decouverte-des-jardins-de-blangy-le-chateau-148/register »}]

Découvrez l’un des Plus Beaux Villages de France au travers son patrimoine et ses jardins privés.

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