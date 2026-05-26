Blangy-le-Château

Visite des jardins de M. et Mme Marin

21 Route de Bonneville la Louvet Blangy-le-Château Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 15:00:00

fin : 2026-06-05 16:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Ouverture exceptionnelle des jardins de M. et Mme Marin.

Dans le cadre de l’événement Rendez-vous aux jardins , les jardins de Monsieur et Madame Marin seront exceptionnellement ouverts aux visites le vendredi 5 juin 2026, de 15h00 à 16h00.

Les places sont limitées à 15 personnes. Inscription obligatoire via le site de l’Office de Tourisme Terre d’Auge. .

21 Route de Bonneville la Louvet Blangy-le-Château 14130 Calvados Normandie +33 6 82 92 94 10

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English : Visite des jardins de M. et Mme Marin

Exceptional opening of the gardens of Mr and Mrs Marin.

L’événement Visite des jardins de M. et Mme Marin Blangy-le-Château a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Terre d’Auge Tourisme