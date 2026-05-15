Chalivoy-Milon

Color Party de Chalivoy-Milon

Chalivoy-Milon Cher

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Préparez-vous à vivre une soirée haute en couleurs à Chalivoy-Milon !

Le samedi 4 juillet 2026, enfilez votre tenue la plus claire et rejoignez la grande Color Party organisée au départ du stade de Chalivoy-Milon à partir de 18h.

Entre éclats de couleurs, bonne humeur et ambiance festive, cette course conviviale de 6 km promet un moment inoubliable à partager en famille ou entre amis !

Accessible à tous, la Color Party mêle marche, course et animations colorées dans une atmosphère joyeuse et décontractée. Tout au long du parcours, préparez-vous à être recouvert de poudre colorée dans une explosion de fun et de musique !

Restauration sur place, buvette

6 km de bonne humeur

Tarif 8 €

Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans

Réservation obligatoire avant le 20 juin 2026 au 06 13 90 34 28. 8 .

Chalivoy-Milon 18130 Cher Centre-Val de Loire +33 6 13 90 34 28

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English :

Get ready for a colorful evening in Chalivoy-Milon!

L’événement Color Party de Chalivoy-Milon Chalivoy-Milon a été mis à jour le 2026-05-15 par PIT LE DUNOIS