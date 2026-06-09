Corsept

COLOR RUN

Port de la Maison Verte Corsept Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 17:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Préparez vos baskets, votre plus beau sourire… et surtout votre envie de vous amuser !

Le samedi 4 juillet dès 17h, le Port de la Maison Verte à Corsept se transforme en terrain de fête pour une Color Run haute en couleurs !

Une Color Run, c’est quoi ?

C’est un parcours festif où marcheurs et coureurs avancent dans une ambiance joyeuse, rythmée par des lancers de poudres colorées tout au long du circuit ! Pas besoin d’être un grand sportif ici, le but principal est de rire, bouger, danser et partager un super moment entre amis ou en famille. Les poudres utilisées sont non toxiques, respectueuses des normes européennes, biodégradables, non irritantes, et surtout facile à nettoyer️ (attention aux vêtements blancs!).

Avant le départ, place à un échauffement fun et en musique pour se mettre dans l’ambiance et faire monter l’énergie ! Puis tout au long du parcours musique, couleurs, éclats de rire et souvenirs mémorables. Et pour finir en beauté un immense lancer collectif de poudre colorée ! Chaque participant recevra un sachet de poudre colorée pour le lancer final, une paire de lunettes de soleil pour profiter de l’événement avec style.

Et après la course ?

La fête continue ! Après ce chouette moment haut en couleurs, profitez de Corsept en fête et des nombreuses animations proposées tout au long de la soirée. Alors… prêt(e) à courir, marcher, danser et finir couvert(e) de couleurs ?

Venez vivre un moment festif, convivial et complètement déjanté avec nous !

Sur réservation ici

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Port de la Maison Verte Corsept 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 51 77 secretariat@csc-mireillemoyon.fr

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English :

L’événement COLOR RUN Corsept a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Saint Brevin