ÉOLE EN MUSIQUE NUIT D’ÉOLE À CORSEPT Corsept
ÉOLE EN MUSIQUE NUIT D’ÉOLE À CORSEPT Corsept samedi 1 août 2026.
Corsept
ÉOLE EN MUSIQUE NUIT D’ÉOLE À CORSEPT
Parvis de l’Église Saint-Martin Corsept Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 22:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
La Nuit d’Éole est désormais une tradition…
Les musiciens quittent la scène pour un moment d’intimité musicale dans la nuit.
Le public est invité à s’étendre dans l’herbe, à la lumière des étoiles. .
Parvis de l’Église Saint-Martin Corsept 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire eoleenmusiques@paimboeuf.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement ÉOLE EN MUSIQUE NUIT D’ÉOLE À CORSEPT Corsept a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Saint Brevin
À voir aussi à Corsept (Loire-Atlantique)
- CORSEPT EN FÊTE Corsept 4 juillet 2026
- COLOR RUN Corsept 4 juillet 2026
- ÉOLE EN MUSIQUE GÉNÉRATION 1810 Corsept 31 juillet 2026
- SALON DU LIVRE Salle Joseph Clavier Corsept 11 octobre 2026