Corsept

MÉGA INVENTAIRE LUDOMINO

Ludothèque Ludomino Corsept 2 place de l’Eglise Corsept Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-08-24 2026-08-25

La ludothèque a besoin de petites mains motivées et de tous ceux qui aiment compter, trier ou organiser pour participer à son inventaire et aider à remettre de l’ordre dans les jeux et équipements.

Réservation sur place, par téléphone 0244060564 ou par mail ludotheque@csc-mireillemoyon.fr .

Ludothèque Ludomino Corsept 2 place de l’Eglise Corsept 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 44 06 05 64 ludotheque@csc-mireillemoyon.fr

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English :

L’événement MÉGA INVENTAIRE LUDOMINO Corsept a été mis à jour le 2026-06-27 par OT Saint Brevin