MÉGA INVENTAIRE LUDOMINO Ludothèque Ludomino Corsept Corsept
MÉGA INVENTAIRE LUDOMINO Ludothèque Ludomino Corsept Corsept lundi 24 août 2026.
Corsept
MÉGA INVENTAIRE LUDOMINO
Ludothèque Ludomino Corsept 2 place de l’Eglise Corsept Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24
fin : 2026-08-24
Date(s) :
2026-08-24 2026-08-25
La ludothèque a besoin de petites mains motivées et de tous ceux qui aiment compter, trier ou organiser pour participer à son inventaire et aider à remettre de l’ordre dans les jeux et équipements.
Réservation sur place, par téléphone 0244060564 ou par mail ludotheque@csc-mireillemoyon.fr .
Ludothèque Ludomino Corsept 2 place de l’Eglise Corsept 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 44 06 05 64 ludotheque@csc-mireillemoyon.fr
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English :
L’événement MÉGA INVENTAIRE LUDOMINO Corsept a été mis à jour le 2026-06-27 par OT Saint Brevin
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