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ANIMATION PONEYS Corsept

ANIMATION PONEYS Corsept mercredi 8 juillet 2026.

Adresse : 2 place de l'Eglise

Ville : 44560 Corsept

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Corsept

ANIMATION PONEYS

2 place de l’Eglise Corsept Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 16:30:00
fin : 2026-07-15 18:30:00

Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22

Les mercredis d’ouverture de la ludothèque Ludomino, retrouvez de 16h30 à 18h30 une animation autour et avec des poneys.

Gratuit, sans réservation.   .

2 place de l’Eglise Corsept 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 51 77  ludotheque@csc-mireillemoyon.fr

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English :

L’événement ANIMATION PONEYS Corsept a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Saint Brevin

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