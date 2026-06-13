ANIMATION PONEYS Corsept
ANIMATION PONEYS Corsept mercredi 8 juillet 2026.
Corsept
ANIMATION PONEYS
2 place de l’Eglise Corsept Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 16:30:00
fin : 2026-07-15 18:30:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22
Les mercredis d’ouverture de la ludothèque Ludomino, retrouvez de 16h30 à 18h30 une animation autour et avec des poneys.
Gratuit, sans réservation. .
2 place de l’Eglise Corsept 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 51 77 ludotheque@csc-mireillemoyon.fr
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English :
L’événement ANIMATION PONEYS Corsept a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Saint Brevin
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