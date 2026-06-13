ANIMATION ÉCHECS À LA LUDOTHÈQUE Corsept lundi 6 juillet 2026.

Corsept

ANIMATION ÉCHECS À LA LUDOTHÈQUE

2 place de l’Eglise Corsept Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 16:00:00

fin : 2026-07-20 18:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20

Dans votre ludothèque Ludomino, venez apprendre à jouer aux échecs avec un animateur présent sur place.

Entrée libre et gratuite. .

2 place de l’Eglise Corsept 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 51 77 ludotheque@csc-mireillemoyon.fr

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English :

L’événement ANIMATION ÉCHECS À LA LUDOTHÈQUE Corsept a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Saint Brevin