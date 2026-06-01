Color run des P’tits Cartables en Action Château de Bougey Bougey
Color run des P’tits Cartables en Action Château de Bougey Bougey dimanche 14 juin 2026.
Bougey
Color run des P’tits Cartables en Action
Château de Bougey 2 Rue des Fourches Bougey Haute-Saône
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 10:30:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
L’association des p’tits cartables en action organise une color run au profit du Pole éducatif du pays jusséen.
Départ au château de Bougey. Parcours de 6,5 kilomètres avec quelques obstacles.
T-shirt et lunettes offerts, bouteille d’eau à mi-chemin
Inscription par internet ou téléphone.
Prix de l’inscription 10€. .
Château de Bougey 2 Rue des Fourches Bougey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 44 32 15
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English : Color run des P’tits Cartables en Action
L’événement Color run des P’tits Cartables en Action Bougey a été mis à jour le 2026-06-05 par JUSSEY TOURISME