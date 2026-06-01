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Color run des P’tits Cartables en Action Château de Bougey Bougey

Color run des P’tits Cartables en Action Château de Bougey Bougey dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Château de Bougey

Adresse : 2 Rue des Fourches

Ville : 70500 Bougey

Département : Haute-Saône

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 10 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Bougey

Color run des P’tits Cartables en Action

Château de Bougey 2 Rue des Fourches Bougey Haute-Saône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 10:30:00
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

L’association des p’tits cartables en action organise une color run au profit du Pole éducatif du pays jusséen.
Départ au château de Bougey. Parcours de 6,5 kilomètres avec quelques obstacles.
T-shirt et lunettes offerts, bouteille d’eau à mi-chemin

Inscription par internet ou téléphone.
Prix de l’inscription 10€.   .

Château de Bougey 2 Rue des Fourches Bougey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 44 32 15 

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English : Color run des P’tits Cartables en Action

L’événement Color run des P’tits Cartables en Action Bougey a été mis à jour le 2026-06-05 par JUSSEY TOURISME