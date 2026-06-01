Color run des P’tits Cartables en Action Château de Bougey Bougey dimanche 14 juin 2026.

Bougey

Color run des P’tits Cartables en Action

Château de Bougey 2 Rue des Fourches Bougey Haute-Saône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:30:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

L’association des p’tits cartables en action organise une color run au profit du Pole éducatif du pays jusséen.

Départ au château de Bougey. Parcours de 6,5 kilomètres avec quelques obstacles.

T-shirt et lunettes offerts, bouteille d’eau à mi-chemin

Inscription par internet ou téléphone.

Prix de l’inscription 10€. .

Château de Bougey 2 Rue des Fourches Bougey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 44 32 15

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English : Color run des P’tits Cartables en Action

L’événement Color run des P’tits Cartables en Action Bougey a été mis à jour le 2026-06-05 par JUSSEY TOURISME