Color Run Omaha Rue de la Hérode Vierville-sur-Mer

Informations pratiques

Vierville-sur-Mer

Color Run Omaha

Rue de la Hérode Flower Camping à Omaha Beach Vierville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 10:00:00

fin : 2026-10-11 17:00:00

Date(s) :

2026-10-11

Préparez-vous à vivre une expérience unique lors de la course Color Run Omaha organisée par le Flower Camping à Omaha Beach ! ‍

Préparez-vous à vivre une expérience unique lors de la course Color Run Omaha organisée par le Flower Camping à Omaha Beach ! ‍

Située à Vierville-sur-mer sur la plage d’Omaha Beach à 25 minutes en voiture de Bayeux, cette course sur route dans le Calvados n’attend plus que toi ! Tu emprunteras une portions face à la plage d’Omaha Beach et des chemins dans la nature.

Cette journée sportive et festive est une occasion rêvée de mêler sport, convivialité et fun sur l’une des plages les plus mythiques de Normandie.

Un évenement pour tous ! Que vous soyez un coureur chevronné ou un marcheur passionné, vous trouverez votre place dans cet événement convivial et motivant. Que ce soit pour le plaisir de la performance ou pour le simple bonheur de marcher en pleine nature, cette course vous offrira des sensations inoubliables.

Autres informations Un parcours de 6km en courant ou en marchant, départ à 10h30.

La Kid’s Color Run Omaha de 1km, départ à 14h00. .

Rue de la Hérode Flower Camping à Omaha Beach Vierville-sur-Mer 14710 Calvados Normandie +33 2 31 22 41 73 evenementiel@campingomaha.fr

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English : Color Run Omaha

Get ready for a unique experience at the ‘Color Run Omaha’ race organised by Flower Camping at Omaha Beach! ‍

L’événement Color Run Omaha Vierville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Isigny-Omaha