Informations pratiques

Vierville-sur-Mer

Marché du terroir

Camping Omaha Beach / Rue de la Hérode Vierville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 18:00:00

fin : 2026-08-25 21:00:00

Date(s) :

2026-08-18 2026-08-25

Chaque mardi soir, de 18h à 21h, venez découvrir le marché du terroir au camping Omaha Beach à Vierville/Mer!

Chaque mardi soir, de 18h à 21h, venez découvrir notre marché du terroir !

Rencontrez des producteurs et artisans locaux, dégustez des spécialités de la région et repartez avec des produits authentiques qui mettent la Normandie à l’honneur.

Profitez également de la restauration sur place laissez-vous tenter par les saveurs du brasero ou par les gourmandises proposées au snack du camping pour passer une agréable soirée.

Venez partager un moment convivial en famille ou entre amis, et profitez d’une belle soirée aux saveurs de notre région.

Tous les mardis de 18h à 21h à côté de la piscine, Camping Omaha Beach ✅ Ouvert à tous, que vous soyez campeur ou de passage ! .

Camping Omaha Beach / Rue de la Hérode Vierville-sur-Mer 14710 Calvados Normandie +33 2 31 22 41 73 contact@campingomaha.fr

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English : Marché du terroir

Every Tuesday evening, from 6pm to 9pm, come and explore the local produce market at the Omaha Beach campsite in Vierville-sur-Mer!

L’événement Marché du terroir Vierville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Isigny-Omaha