Color Run Rotary Montbard Semur Alésia Esplanade de la Bague Semur-en-Auxois

Semur-en-Auxois

Color Run Rotary Montbard Semur Alésia

Esplanade de la Bague Esplanade de la Bague à Semur en auxois Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:00:00

fin : 2026-06-26 20:30:00

Date(s) :

2026-06-26

Venez partager un moment festif, sportif et haut en couleurs avec votre famille, vos amis ou vos collègues.

Parcours de 3,6 km

Accessible à tous dès 6 ans

Ambiance conviviale et colorée

Musique, bonne humeur et surprises au rendez-vous

Rendez-vous le 26 juin 2026 à Semur-en-Auxois pour une soirée inoubliable !

Vous pouvez également nous joindre pour vous inscrire ou pour tout renseignement au 06/27/35/80/35

Les inscriptions en ligne sont possibles jusqu’au mercredi 24 juin inclus.

Après cette date, les inscriptions resteront possibles directement sur place au tarif unique de 12 €.

N’attendez pas le dernier moment et rejoignez l’aventure !

On compte sur vous pour mettre de la couleur dans Semur-en-Auxois !

#ColorRun #SemurEnAuxois #Rotary #MontbardSemurAlesia #CourseColorée #EvenementFamilia .

Esplanade de la Bague Esplanade de la Bague à Semur en auxois Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 35 80 35

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English : Color Run Rotary Montbard Semur Alésia

L’événement Color Run Rotary Montbard Semur Alésia Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-06-17 par OT des Terres d’Auxois