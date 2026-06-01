Color Run Rotary Montbard Semur Alésia Esplanade de la Bague Semur-en-Auxois
Color Run Rotary Montbard Semur Alésia Esplanade de la Bague Semur-en-Auxois vendredi 26 juin 2026.
Semur-en-Auxois
Color Run Rotary Montbard Semur Alésia
Esplanade de la Bague Esplanade de la Bague à Semur en auxois Semur-en-Auxois Côte-d’Or
Tarif : 10 – 10 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:00:00
fin : 2026-06-26 20:30:00
Date(s) :
2026-06-26
Venez partager un moment festif, sportif et haut en couleurs avec votre famille, vos amis ou vos collègues.
Parcours de 3,6 km
Accessible à tous dès 6 ans
Ambiance conviviale et colorée
Musique, bonne humeur et surprises au rendez-vous
Rendez-vous le 26 juin 2026 à Semur-en-Auxois pour une soirée inoubliable !
Vous pouvez également nous joindre pour vous inscrire ou pour tout renseignement au 06/27/35/80/35
Les inscriptions en ligne sont possibles jusqu’au mercredi 24 juin inclus.
Après cette date, les inscriptions resteront possibles directement sur place au tarif unique de 12 €.
N’attendez pas le dernier moment et rejoignez l’aventure !
On compte sur vous pour mettre de la couleur dans Semur-en-Auxois !
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Esplanade de la Bague Esplanade de la Bague à Semur en auxois Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 35 80 35
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English : Color Run Rotary Montbard Semur Alésia
L’événement Color Run Rotary Montbard Semur Alésia Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-06-17 par OT des Terres d’Auxois
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