Color run Vervins Vervins
Color run Vervins Vervins samedi 6 juin 2026.
Vervins
Color run Vervins
Place Sohier Vervins Aisne
Tarif : 11 – 11 – 11 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 17:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Participer à la Color Run, c’est faire du bien à ton corps en boostant ton cardio, ton énergie et ta condition physique . C’est partager un moment unique.
Participer à la Color Run, c’est faire du bien à ton corps en boostant ton cardio, ton énergie et ta condition physique . C’est partager un moment unique. .
Place Sohier Vervins 02140 Aisne Hauts-de-France +33 7 69 67 44 80 colorrun.vervins@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Taking part in the Color Run is all about doing your body good by boosting your cardio, energy and fitness levels. It’s a unique experience.
L’événement Color run Vervins Vervins a été mis à jour le 2026-05-14 par OT du Pays de Thiérache