Vervins

Color run Vervins

Place Sohier Vervins Aisne

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Participer à la Color Run, c’est faire du bien à ton corps en boostant ton cardio, ton énergie et ta condition physique . C’est partager un moment unique.

Participer à la Color Run, c’est faire du bien à ton corps en boostant ton cardio, ton énergie et ta condition physique . C’est partager un moment unique. .

Place Sohier Vervins 02140 Aisne Hauts-de-France +33 7 69 67 44 80 colorrun.vervins@gmail.com

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English :

Taking part in the Color Run is all about doing your body good by boosting your cardio, energy and fitness levels. It’s a unique experience.

L’événement Color run Vervins Vervins a été mis à jour le 2026-05-14 par OT du Pays de Thiérache