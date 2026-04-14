Exposition temporaire « Le pain, de la terre à la table », Musée de la Thiérache, Vervins

Exposition temporaire « Le pain, de la terre à la table » Samedi 23 mai, 09h00, 09h30, 10h00, 10h30, 11h00, 11h30, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00, 17h30, 18h00, 18h30, 19h00, 19h30, 20h00, 20h30, 21h00, 21h30 Musée de la Thiérache Aisne

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T09:00:00+02:00 – 2026-05-23T09:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

« Présent sur tous les continents, le pain est l’un des aliments les plus anciens et les plus partagés au monde. Fabriqué à partir de céréales locales, il accompagne les repas du quotidien, les fêtes et les rituels. Chaque pays, chaque culture, a développé ses propres formes, textures et usages du pain.»

Venez découvrir les méthodes d’élaboration du pain, des diverses céréales utilisées, des outils anciens ainsi que des documents relatifs aux boulangeries vervinoises des XXe et XXIe siècles.

Musée de la Thiérache 3 Rue du Traité de Paix, 02140 Vervins, France Vervins 02140 Aisne Hauts-de-France 0323989451 https://www.tourisme-thierache.fr/fiche/detail/304/Mus%C3%A9e-de-la-Thi%C3%A9rache Installé dans une demeure authentique, au cœur de l’îlot historique, caractéristique de l’architecture en brique des XVIe et XVIIe siècles, la Maison du Patrimoine – Musée de la Thiérache comprend 4 salles principales : au rez-de-chaussée la reconstitution d’une cuisine thiérachienne du XIXe siècle et à l’étage 3 salles : « géologie et archéologie » , « pays d’art et d’histoire » avec notamment les églises fortifiées et la dernière salle consacrée « à la vie sociale et religieuse ».

De plus, le musée dispose d’une boutique de souvenirs et produits locaux ainsi qu’un centre de ressources documentaires ouvert aux chercheurs, enseignants et scolaires. Un programme d’expositions temporaires, en libre accès, rythme l’année et des visites guidées de la ville et/ou des églises fortifiées peuvent être programmées sur demande. Parking gratuit

« Présent sur tous les continents, le pain est l’un des aliments les plus anciens et les plus partagés au monde. Fabriqué à partir de céréales locales, il accompagne les repas du quotidien, les fêtes…

©musée de la Thiérache