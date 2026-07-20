Informations pratiques

Auriac-du-Périgord

Combat de Farces

Auriac-du-Périgord Dordogne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 21:00:00

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

Valet espiègle, Tabarin est la star de Paris en 1620. En face de lui, Grattelard lui fait concurrence. La joie du théâtre de tréteaux ravive l’opposition de ces troupes. Jeu masqué, bougies, coups de bâtons, facéties: beau programme pour rire!. 8 artistes vous emportent dans une soirée où ça joue, ça chante, en buvant des coups après le spectacle! .

Auriac-du-Périgord 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

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English : Combat de Farces

L’événement Combat de Farces Auriac-du-Périgord a été mis à jour le 2026-07-20 par Vézère Périgord Noir