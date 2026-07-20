Combat de Farces Auriac-du-Périgord
lundi 10 août 2026 · Auriac-du-Périgord
Informations pratiques
Auriac-du-Périgord
Combat de Farces
Auriac-du-Périgord Dordogne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 21:00:00
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-10
Valet espiègle, Tabarin est la star de Paris en 1620. En face de lui, Grattelard lui fait concurrence. La joie du théâtre de tréteaux ravive l’opposition de ces troupes. Jeu masqué, bougies, coups de bâtons, facéties: beau programme pour rire!. 8 artistes vous emportent dans une soirée où ça joue, ça chante, en buvant des coups après le spectacle! .
Auriac-du-Périgord 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
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English : Combat de Farces
L’événement Combat de Farces Auriac-du-Périgord a été mis à jour le 2026-07-20 par Vézère Périgord Noir
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