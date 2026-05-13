COMBATS La Paillette Rennes Samedi 6 juin, 21h00 Ille-et-Vilaine

5€-Majoration de 1€ le jour du spectacle

À partir de « Combat de nègre et de chiens » et d’autres textes, ce spectacle raconte la supériorité fantasmée de la civilisation blanche sur le reste du monde.

À partir de Combat de nègre et de chiens et d’autres textes, ce spectacle raconte la supériorité fantasmée de la civilisation blanche sur le reste du monde. Un homme noir vient réclamer le corps de son frère victime d’un prétendu accident du travail sur un chantier dirigé par deux expatriés blancs où il était ouvrier. Une réflexion sur la place de l’art qui est aussi un chemin qui peut nous faire avancer de pied ferme vers la fraternité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-06T21:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-06T22:30:00.000+02:00

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http://la-paillette.net

La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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