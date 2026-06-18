Castelnaud-la-Chapelle

Combattre au temps des chevaliers

Château de Castelnaud Castelnaud-la-Chapelle Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 09:00:00

fin : 2026-08-31 19:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Combattre au temps des chevaliers Comprendre l’architecture des châteaux c’est comprendre l’évolution des armes conçues pour les détruire.

A l ‘assaut du château une visite pour tout savoir en 30 minutes sur les techniques d’attaque et de défense.

Du 4 juillet au 31 août Tous les jours.

L’art du tir au trébuchet par Adhémar Labrèche sergent instructeur au service du seigneur. Une présentation théâtralisée pour découvrir en 15 mn le fonctionnement et les performances de la plus puissante arme de guerre de son temps.

Du 4 juillet au 31 août sauf le dimanche. .

Château de Castelnaud Castelnaud-la-Chapelle 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 30 00 chateau@castelnaud.com

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English : Combattre au temps des chevaliers

Demonstration of firing with the castle’s life-size war machines, operated by a garrison straight out of the Hundred Years’ War, under the watchful eye of the engineers

L’événement Combattre au temps des chevaliers Castelnaud-la-Chapelle a été mis à jour le 2026-06-18 par Comité Départemental de Tourisme de la Dordogne