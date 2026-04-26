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Combattre l’écran impulsif Bibliothèque Villejean Rennes

Combattre l’écran impulsif Bibliothèque Villejean Rennes

Combattre l’écran impulsif Bibliothèque Villejean Rennes vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque Villejean

Adresse : 43, cours Kennedy 35000 Rennes

Ville : 35043 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Combattre l’écran impulsif Bibliothèque Villejean Rennes Vendredi 12 juin, 15h30

Juin du numérique: la vie derrière l’écran

Contre l’envie irrépressible d’ouvrir son smartphone, quelles solutions peut-on adopter ? Les médiateurs numériquent proposent un temps d’échange et de réflexion sur ce nouvel enjeu.
Ados et adultes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-12T15:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-12T17:00:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr  

Bibliothèque Villejean 43, cours Kennedy 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.villejean@ville-rennes.fr 02 23 62 26 32


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