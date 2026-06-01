Combattre l’écran impulsif, Bibliothèque Villejean, Rennes

Combattre l’écran impulsif Vendredi 12 juin, 15h30 Bibliothèque Villejean Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T15:30:00+02:00 – 2026-06-12T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-12T15:30:00+02:00 – 2026-06-12T17:00:00+02:00

Contre l’envie irrépressible d’ouvrir son smartphone, quelles solutions peut-on adopter ? Les médiateurs numériques proposent un temps d’échange et de réflexion sur ce nouvel enjeu.

Ados et adultes.

Bibliothèque Villejean 43, cours Kennedy 35000 Rennes Rennes 35043 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 32 http://bibliotheques.rennes.fr

Juin du numérique: la vie derrière l’écran numérique intelligence artificielle

Arnaud Loubry / Rennes Ville et Métropole