Combattre l’écran impulsif, Bibliothèque Villejean, Rennes
Combattre l’écran impulsif, Bibliothèque Villejean, Rennes vendredi 12 juin 2026.
Combattre l’écran impulsif Vendredi 12 juin, 15h30 Bibliothèque Villejean Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T15:30:00+02:00 – 2026-06-12T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-12T15:30:00+02:00 – 2026-06-12T17:00:00+02:00
Contre l’envie irrépressible d’ouvrir son smartphone, quelles solutions peut-on adopter ? Les médiateurs numériques proposent un temps d’échange et de réflexion sur ce nouvel enjeu.
Ados et adultes.
Bibliothèque Villejean 43, cours Kennedy 35000 Rennes Rennes 35043 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 32 http://bibliotheques.rennes.fr
Juin du numérique: la vie derrière l’écran numérique intelligence artificielle
Arnaud Loubry / Rennes Ville et Métropole
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