Comédie familiale – « Ado un jour, à dos toujours ! », Théâtre de Jeanne, Nantes

Informations pratiques

Comédie familiale – « Ado un jour, à dos toujours ! » 26 septembre 2026 – 9 mai 2027 Théâtre de Jeanne Loire-Atlantique

De 14 à 24€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T15:30:00+02:00 – 2026-09-26T16:45:00+02:00

Fin : 2027-05-09T17:00:00+02:00 – 2027-05-09T18:20:00+02:00

Comédie de Jean-Marc Magnoni et Jérôme Paquatte, avec Thierry Patru, Emmanuelle Schaaff et Marguerite de Bisschop

Comment brosser avec dérision le quotidien d’une famille avec une adolescente ?

Chloé est une adolescente qui, selon elle et comme tous les ados, a le droit de vivre sa vie. Selon ses parents et comme pour tous les parents, elle leur en fait voir de toutes les couleurs et perturbe le bon fonctionnement de la maison.

Comment survivre à cette tornade mutuelle ?

Chloé, en apparence, a plus de méthode… Comment baratiner Maman ? Comment escroquer Papa ? Comment les culpabiliser tous les deux…

Et, pour tous les trois, quid de l’école, du shopping, des premiers amours, de l’argent de poche, des toilettes, des mamies, du scooter, du premier baiser…

Les parents sauront-ils dompter cette bête déchaînée ? Chloé connaît-elle réellement les limites de ses parents ?

Dégustez ce moment en famille, car il y en aura pour tout le monde : venez rire de vous-même et de l’autre, adulte ou ado, dans ce moment plein d’humour qui réconcilie les parents et leur progéniture !

Théâtre de Jeanne 5 Rue des Salorges, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatre-jeanne.com/reservation-en-ligne/ »}]

Dégustez ce moment en famille, car il y en aura pour tout le monde : venez rire de vous-même et de l’autre, adulte ou ado, dans ce moment plein d’humour qui réconcilie parents et leur progéniture ! sortir nantes

TAF Productions