Comédie – « Laissez-moi tranquille ! », Théâtre de Jeanne, Nantes

Informations pratiques

Comédie – « Laissez-moi tranquille ! » 26 novembre – 13 décembre Théâtre de Jeanne Loire-Atlantique

De 14 à 24€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-26T20:30:00+01:00 – 2026-11-26T21:50:00+01:00

Fin : 2026-12-13T17:00:00+01:00 – 2026-12-13T18:20:00+01:00

Comédie de Catherine Praud et Rémi Viallet, mise en scène par Nathalie Hardouin, avec Christine Anglio, Arnaud Schmitt et Rémi Viallet

Quand le trio classique d’un boulevard se transforme en quatuor infernal !

Vouloir quitter sa femme est une chose. Y arriver, en est une autre.

François a dégoté une petite garçonnière pour passer la nuit tranquille avec sa maîtresse. Il a une grande nouvelle à lui annoncer : il quitte enfin sa femme ! Mais c’est sans compter sur Cédric, un locataire inattendu et à l’imagination débordante qui décide d’aider François et devient son pire cauchemar.

Commence alors une soirée qu’ils ne sont pas près d’oublier…

À la mise en scène, on retrouve l’expertise de Nathalie Hardouin (« L’homme parfait n’existe pas ! »), dirigeant dans ce joyeux délire des habitués déjà applaudis sur les planches du Théâtre de Jeanne : Christine Anglio (« Arrête de pleurer, Pénélope ! »), Arnaud Schmitt (« On s’attache ») et Rémi Viallet (« Petits crimes entre amis »).

Théâtre de Jeanne 5 Rue des Salorges, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatre-jeanne.com/reservation-en-ligne/ »}]

Alors qu’il s’apprête à accueillir sa maîtresse dans la garçonnière qu’il a louée, François a la désagréable surprise de rencontrer Cédric, qui a visiblement lui aussi loué l’appartement… sortir nantes

La Belette Prod