Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-05 20:30 – 21:50

Gratuit : non De 14 à 24€ Tarifs indiqués hors frais de réservation variables selon les prestataires de billetterie Adulte, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

Comédie de Catherine Praud et Rémi Viallet, mise en scène par Nathalie Hardouin, avec Christine Anglio, Arnaud Schmitt et Rémi Viallet Quand le trio classique d’un boulevard se transforme en quatuor infernal !Vouloir quitter sa femme est une chose. Y arriver, en est une autre. François a dégoté une petite garçonnière pour passer la nuit tranquille avec sa maîtresse. Il a une grande nouvelle à lui annoncer : il quitte enfin sa femme ! Mais c’est sans compter sur Cédric, un locataire inattendu et à l’imagination débordante qui décide d’aider François et devient son pire cauchemar.Commence alors une soirée qu’ils ne sont pas près d’oublier… À la mise en scène, on retrouve l’expertise de Nathalie Hardouin (« L’homme parfait n’existe pas ! »), dirigeant dans ce joyeux délire des habitués déjà applaudis sur les planches du Théâtre de Jeanne : Christine Anglio (« Arrête de pleurer, Pénélope ! »), Arnaud Schmitt (« On s’attache ») et Rémi Viallet (« Petits crimes entre amis »).

Théâtre de Jeanne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

06 99 10 76 05 http://www.theatre-jeanne.com theatre-jeanne@orange.fr https://www.theatre-jeanne.com/reservation-en-ligne/



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