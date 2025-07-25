Comédie LE CASSE DE L’ANNEE L’échiquier Pouzauges

Comédie LE CASSE DE L’ANNEE

L’échiquier 14 Rue de la Fournière Pouzauges Vendée

Tarif : 32 – 32 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 20:30:00

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Une pièce de Jean Franco et Guillaume Mélanie, avec Booder, Audrey Garcia, Florence Savignat, Thomas Hoff et Amélie Robert

Caterina Khéroul est une cambrioleuse de renom, assidûment recherchée par les polices du monde entier. Son nouveau gros coup a, comme à son habitude, été minutieusement préparé, réglé dans les moindres détails Cette fois, elle vient récupérer un bijou historique et inestimable dans la maison d’un joueur star du PSG, pendant qu’il est en plein match. Seul imprévu et de taille le même soir et au même moment, Sam, un cambrioleur débutant de petite envergure, vraiment pas doué, a également décidé de s’attaquer à la maison !

Il y a donc une voleuse ou un voleur de trop dans la villa de Marne-la-Coquette, sans compter les nouveaux arrivants ! À moins, que par la force des choses, et pour notre plus grand plaisir, ils ne soient tous obligés de s’associer…

Pour Tout public jusqu’à 90 ans .

L’échiquier 14 Rue de la Fournière Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 61 46 10

English :

A play by Jean Franco and Guillaume Mélanie, with Booder, Audrey Garcia, Florence Savignat, Thomas Hoff and Amélie Robert

German :

Ein Stück von Jean Franco und Guillaume Mélanie, mit Booder, Audrey Garcia, Florence Savignat, Thomas Hoff und Amélie Robert

Italiano :

Uno spettacolo di Jean Franco e Guillaume Mélanie, con Booder, Audrey Garcia, Florence Savignat, Thomas Hoff e Amélie Robert

Espanol :

Una obra de Jean Franco y Guillaume Mélanie, con Booder, Audrey Garcia, Florence Savignat, Thomas Hoff y Amélie Robert

