Comédie loufoque avec Amélie Abrieu à l’Atelier d’artistes, Atelier d’artistes, Valenciennes

Comédie loufoque avec Amélie Abrieu à l’Atelier d’artistes Samedi 2 mai, 19h00 Atelier d’artistes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T19:00:00+02:00 – 2026-05-02T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-02T19:00:00+02:00 – 2026-05-02T20:00:00+02:00

Billetterie officielle : Hormur → https://hormur.com/event/019ce7bd-2b22-739b-8860-23d2f479aca0 (seules les réservations faites sur Hormur sont valables)

Vous cherchez une soirée pleine de rires et de surprises ? Ne manquez pas la comédie moderne ‘Nettoyage à sec uniquement !’ à l’Atelier d’artistes de Valenciennes. Amélie Abrieu et Tibo Delaterreur vous invitent à découvrir une pièce hilarante où les rêves de poterie d’Axel prennent une tournure inattendue. Laissez-vous emporter par cette aventure riche en personnages décalés et événements loufoques. L’Atelier d’artistes, un lieu intime et convivial, vous ouvre ses portes pour un moment de détente et de partage. Les places sont limitées, alors pensez à réserver votre soirée pour soutenir les artistes locaux. 2 mai 2026 Atelier d’artistes, Valenciennes ️ À partir de 12 €, places limitées → Découvrez l’artiste et réservez votre place sur hormur.com

Soutenez la scène locale et vivez une rencontre à taille humaine entre artiste, hôte et public — réservez sur Hormur pour sécuriser votre place et recevoir l’adresse précise : https://hormur.com/event/019ce7bd-2b22-739b-8860-23d2f479aca0

Atelier d’artistes Valenciennes Valenciennes 59300 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://hormur.com/event/019ce7bd-2b22-739b-8860-23d2f479aca0 »}] [{« link »: « https://hormur.com/event/019ce7bd-2b22-739b-8860-23d2f479aca0 »}]

Comédie loufoque à Valenciennes, 2 mai. 12€, places limitées. Hormur Arts vivants