Comédie loufoque avec Amélie Abrieu à l’Atelier d’artistes, Atelier d’artistes, Valenciennes
Comédie loufoque avec Amélie Abrieu à l’Atelier d’artistes, Atelier d’artistes, Valenciennes samedi 2 mai 2026.
Comédie loufoque avec Amélie Abrieu à l’Atelier d’artistes Samedi 2 mai, 19h00 Atelier d’artistes Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-02T19:00:00+02:00 – 2026-05-02T20:00:00+02:00
Fin : 2026-05-02T19:00:00+02:00 – 2026-05-02T20:00:00+02:00
Billetterie officielle : Hormur → https://hormur.com/event/019ce7bd-2b22-739b-8860-23d2f479aca0 (seules les réservations faites sur Hormur sont valables)
Vous cherchez une soirée pleine de rires et de surprises ? Ne manquez pas la comédie moderne ‘Nettoyage à sec uniquement !’ à l’Atelier d’artistes de Valenciennes. Amélie Abrieu et Tibo Delaterreur vous invitent à découvrir une pièce hilarante où les rêves de poterie d’Axel prennent une tournure inattendue. Laissez-vous emporter par cette aventure riche en personnages décalés et événements loufoques. L’Atelier d’artistes, un lieu intime et convivial, vous ouvre ses portes pour un moment de détente et de partage. Les places sont limitées, alors pensez à réserver votre soirée pour soutenir les artistes locaux. 2 mai 2026 Atelier d’artistes, Valenciennes ️ À partir de 12 €, places limitées → Découvrez l’artiste et réservez votre place sur hormur.com
Soutenez la scène locale et vivez une rencontre à taille humaine entre artiste, hôte et public — réservez sur Hormur pour sécuriser votre place et recevoir l’adresse précise : https://hormur.com/event/019ce7bd-2b22-739b-8860-23d2f479aca0
Atelier d’artistes Valenciennes Valenciennes 59300 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://hormur.com/event/019ce7bd-2b22-739b-8860-23d2f479aca0 »}] [{« link »: « https://hormur.com/event/019ce7bd-2b22-739b-8860-23d2f479aca0 »}]
Comédie loufoque à Valenciennes, 2 mai. 12€, places limitées. Hormur Arts vivants
À voir aussi à Valenciennes (Nord)
- LA GIRAFE BLEUE LE KASTELET – VALENCIENNES Valenciennes 21 avril 2026
- LE PARCHEMIN DES SENS LE KASTELET – VALENCIENNES Valenciennes 23 avril 2026
- Mai à Vélo 2026, ADAV Valenciennois, Valenciennes 1 mai 2026
- Mai à Vélo 2026, Centre Hospitalier de Valenciennes, Valenciennes 1 mai 2026
- Mai à Vélo 2026, ASCEET59, Valenciennes 1 mai 2026