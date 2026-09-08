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Comédie – « Mes applis, mes amours, mes emmerdes » Théâtre de Jeanne Nantes

jeudi 12 novembre 2026 · Théâtre de Jeanne · Nantes

Comédie – « Mes applis, mes amours, mes emmerdes » Théâtre de Jeanne Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 12 novembre 2026
Fin
jeudi 12 novembre 2026
Heure de début
20:30
Lieu
Théâtre de Jeanne
Adresse
5 Rue des Salorges
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
De 14 à 24€ Tarifs indiqués hors frais de réservation variables selon les prestataires de billetterie

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-12 20:30 – 21:50
Gratuit : non De 14 à 24€ Tarifs indiqués hors frais de réservation variables selon les prestataires de billetterie Adulte, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior 

Comédie de Sébastien Bonnet et Stéphane Godin, avec Fabrice Abraham, Aurélie Colin ou Ségolène Prunier et Maia Gidouin Ou comment les applications censées vous simplifier la vie peuvent vous la pourrir ! Persuadé que sa femme, Carole, a un amant, Jérôme veut, par vengeance, la tromper avec une belle inconnue rencontrée sur une appli de rencontre…Sauf que cette jeune étudiante n’est autre que la nouvelle nounou de leur fils que sa femme a recruté sur l’appli Baby-Sittor ! Une comédie irrésistible où 3 personnages vont devoir gérer quiproquos, mensonges et emmerdes !

Théâtre de Jeanne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
06 99 10 76 05 http://www.theatre-jeanne.com theatre-jeanne@orange.fr https://www.theatre-jeanne.com/reservation-en-ligne/


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