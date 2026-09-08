Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-12 20:30 – 21:50

Gratuit : non De 14 à 24€ Tarifs indiqués hors frais de réservation variables selon les prestataires de billetterie Adulte, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior

Comédie de Sébastien Bonnet et Stéphane Godin, avec Fabrice Abraham, Aurélie Colin ou Ségolène Prunier et Maia Gidouin Ou comment les applications censées vous simplifier la vie peuvent vous la pourrir ! Persuadé que sa femme, Carole, a un amant, Jérôme veut, par vengeance, la tromper avec une belle inconnue rencontrée sur une appli de rencontre…Sauf que cette jeune étudiante n’est autre que la nouvelle nounou de leur fils que sa femme a recruté sur l’appli Baby-Sittor ! Une comédie irrésistible où 3 personnages vont devoir gérer quiproquos, mensonges et emmerdes !

Théâtre de Jeanne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

06 99 10 76 05 http://www.theatre-jeanne.com theatre-jeanne@orange.fr https://www.theatre-jeanne.com/reservation-en-ligne/



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