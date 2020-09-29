COMÉDIE MUSICALE INTERGÉNÉRATIONNELLE LE 20ÈME TIRE-ÂGE Gignac
mardi 29 septembre 2026 · Gignac
Informations pratiques
Gignac
COMÉDIE MUSICALE INTERGÉNÉRATIONNELLE LE 20ÈME TIRE-ÂGE
2 Avenue du Mas Salat Gignac Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29
fin : 2026-10-06
Date(s) :
2026-09-29
Une histoire hilarante à découvrir au Sonambule.
Fait référence aux origines de la Semaine Bleue à Gignac. Une histoire hilarante à découvrir au Sonambule
– Mardi 29 septembre à 20h
– Vendredi 2 octobre à 20h
– Samedi 3 octobre 15h et 18h
– Dimanche 4 octobre à 15h
– Mardi 6 octobre à 20h .
2 Avenue du Mas Salat Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 4 34 22 67 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : COMÉDIE MUSICALE INTERGÉNÉRATIONNELLE LE 20ÈME TIRE-ÂGE
A hilarious story to discover at Le Sonambule.
L’événement COMÉDIE MUSICALE INTERGÉNÉRATIONNELLE LE 20ÈME TIRE-ÂGE Gignac a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
À voir aussi à Gignac (Hérault)
- STAGE D’INITIATION AUX SPORTS DE PAGAIE Gignac 26 août 2026
- PLONGEZ DANS LE QUOTIDIEN D’UN VIGNERON Gignac 29 août 2026
- Ciné-Lot “Le Mage du Kremlin Gignac 1 septembre 2026
- FÊTE DES ASSOCIATIONS Gignac 5 septembre 2026
- SOIRÉE ROCK, PIZZA ET SUSHI Gignac 5 septembre 2026