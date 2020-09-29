Informations pratiques

Gignac

COMÉDIE MUSICALE INTERGÉNÉRATIONNELLE LE 20ÈME TIRE-ÂGE

2 Avenue du Mas Salat Gignac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29

fin : 2026-10-06

Date(s) :

2026-09-29

Une histoire hilarante à découvrir au Sonambule.

Fait référence aux origines de la Semaine Bleue à Gignac. Une histoire hilarante à découvrir au Sonambule

– Mardi 29 septembre à 20h

– Vendredi 2 octobre à 20h

– Samedi 3 octobre 15h et 18h

– Dimanche 4 octobre à 15h

– Mardi 6 octobre à 20h .

2 Avenue du Mas Salat Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 4 34 22 67 37

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English : COMÉDIE MUSICALE INTERGÉNÉRATIONNELLE LE 20ÈME TIRE-ÂGE

A hilarious story to discover at Le Sonambule.

L’événement COMÉDIE MUSICALE INTERGÉNÉRATIONNELLE LE 20ÈME TIRE-ÂGE Gignac a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT