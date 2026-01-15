Comédie musicale Richard cœur 2 lion Beauzac
Comédie musicale Richard cœur 2 lion Beauzac samedi 25 avril 2026.
Comédie musicale Richard cœur 2 lion
Espace la Dorlière Beauzac Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
12-18 ans 5€
-12 ans gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Comédie musicale Richard cœur 2 lion à la Dorlière à Beauzac.
.
Espace la Dorlière Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 50 74
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Richard c?ur 2 lion musical at La Dorlière in Beauzac.
L’événement Comédie musicale Richard cœur 2 lion Beauzac a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron