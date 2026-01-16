Comédie Musicale Un jour à Cuba Ecole de musique de l’Anjou bleu Candé Candé
Salle Beaulieu Candé Maine-et-Loire
Début : 2026-06-06 20:30:00
fin : 2026-06-06
2026-06-06
Comédie musicale proposée par l’atelier comédie musicale de l’école de musique, le samedi 6 juin 2026 à 20h30 à Candé.
Nos ateliers comédie musicale vous emmènent dans l’univers cubain pour chanter et danser ensemble. .
Salle Beaulieu Candé 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 14 55 66 98
English :
Musical comedy proposed by the music school’s musical comedy workshop, Saturday June 6, 2026 at 8:30pm in Candé.
