Comédie Musicale Un jour à Cuba Ecole de musique de l’Anjou bleu Candé Candé

Comédie Musicale Un jour à Cuba Ecole de musique de l’Anjou bleu Candé

Salle Beaulieu Candé Maine-et-Loire

Début : 2026-06-06 20:30:00

fin : 2026-06-06

2026-06-06

Comédie musicale proposée par l’atelier comédie musicale de l’école de musique, le samedi 6 juin 2026 à 20h30 à Candé.

Nos ateliers comédie musicale vous emmènent dans l’univers cubain pour chanter et danser ensemble. .

Salle Beaulieu Candé 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 14 55 66 98

English :

Musical comedy proposed by the music school’s musical comedy workshop, Saturday June 6, 2026 at 8:30pm in Candé.

