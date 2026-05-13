Le Théâtre Ambulant Chopalovitch de Lioubomir Simovitch par la Troupe Réunie pour la Poésie et la Liberté dans sa tournée des villages Candé Place de la Mairie Candé

Candé

Le Théâtre Ambulant Chopalovitch de Lioubomir Simovitch par la Troupe Réunie pour la Poésie et la Liberté dans sa tournée des villages Candé

Place de la Mairie 4 Rue de l’Hôtel de Ville Candé Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 20:30:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

La Troupe Réunie pour la Poésie et la Liberté organise sa 21ème tournée des Villages et s’arrêtera le vendredi 03 juillet 2026 à Candé pour une représentation du spectacle le Théâtre ambulant Chopalovitch de Lioubomir Simovitch.

La Troupe Réunie pour la Poésie et la Liberté sera en tournée dans les villages et posera ses valises le vendredi 03 juillet 2026 à Candé pour une représentation du spectacle le Théâtre ambulant Chopalovitch de Lioubomir Simovitch.

Synopsis

Une troupe de théâtre itinérante s’arrête dans un village sous occupation étrangère. Entre

curiosité et incompréhension, les artistes et les villageois se rencontrent et s’affrontent

parfois. Derrière les quiproquos comiques et les drames, pointe l’interrogation de la nécessité

de l’art dans notre quotidien.

Avec Jean-Baptiste Breton, Isabelle Brochard, Camille de La Guillonnière, Jacques Hadjaje,

Frédéric Lapinsonnière, Lucas Martin-Dupré, Raphaël Mostais, Aude Pons, Louise Portais

et Jessica Vedel.

Collaboration artistique Jessica Vedel. Lumière Yannick Besson & Lucas Martin-Dupré. Régie Lucas MartinDupré. Costumes Anne-Claire Ricordeau .

Place de la Mairie 4 Rue de l’Hôtel de Ville Candé 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire

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English :

The Troupe Réunie pour la Poésie et la Liberté (United Troupe for Poetry and Freedom) is organizing its 21st Village Tour, and will be stopping in Candé on Friday, July 03, 2026 for a performance of Lyubomir Simovitch’s Théâtre ambulant Chopalovitch.

L’événement Le Théâtre Ambulant Chopalovitch de Lioubomir Simovitch par la Troupe Réunie pour la Poésie et la Liberté dans sa tournée des villages Candé Candé a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme Anjou bleu