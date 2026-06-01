Brumath

Comédie policière Faites entrer l’Anodin

2 petite rue de l’église Brumath Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-19 20:00:00

fin : 2026-06-19 22:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Une enquête interactive pleine d’humour et de suspense où le public décide de tout… jusqu’au meurtrier ! Entre fausses pistes et rebondissements, les spectateurs deviennent de vrais détectives.

Un meurtre va être commis. C’est le public qui en impose la victime, le lieu et les circonstances. Chacun des protagonistes aura son mobile, mais un seul sera coupable, désigné en secret par le hasard.

Le classique à succès des Anodins se présente pour la première fois à Brumath !

Fausses pistes et vrais rebondissements, les spectateurs détectives trouveront-t-il l’assassin ?

Pour le savoir 3, 2, A… nodins ! .

2 petite rue de l’église Brumath 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 51 02 04 accueil@brumath.fr

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English :

An interactive investigation full of humor and suspense, where the audience decides everything?right down to the murderer! Between false leads and twists and turns, spectators become real detectives.

L’événement Comédie policière Faites entrer l’Anodin Brumath a été mis à jour le 2026-06-05 par Ville de Brumath