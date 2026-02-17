Comédie-Théâtre Tout ce que vous voulez Champigneulles

Comédie-Théâtre Tout ce que vous voulez

26 Rue Philippe Martin Champigneulles Meurthe-et-Moselle

Vendredi 2026-03-06 20:30:00

2026-03-06 22:00:00

2026-03-06

Une comédie d'Alexandre de la Patelière & Matthieu Delaporte.

Lucie dramaturge talentueuse, est en proie à une crise de la page blanche alors que la première de sa pièce approche. L'arrivée de Thomas, son nouveau voisin sympathique mais très envahissant, bouleverse son quotidien. Leurs échanges sont drôles et émouvants mais une question taraude: Lucie va-t-elle retrouver son inspiration avant la première?

Compagnie Les Complices

A partir de 12 ans

Réservation du 6 février

Gratuit pour les champigneullais

4,50 € pour les étudiants pour les de 25 ans

9 € pour les extérieursAdultes

26 Rue Philippe Martin Champigneulles 54250 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 34 23 33 d.jacob@mairie-champigneulles.fr

English :

A comedy by Alexandre de la Patelière & Matthieu Delaporte.

Lucie, a talented playwright, is suffering from a writer's block as the premiere of her play approaches. The arrival of Thomas, her friendly but intrusive new neighbor, upsets her daily routine. Their exchanges are funny and moving, but one question lingers in the back of her mind: Will Lucie regain her inspiration before the premiere?

Compagnie Les Complices

Ages 12 and up

Reservations from February 6

Free for Champigneullais

4.50 ? for students and under-25s

9 ? for outsiders

