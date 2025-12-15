Comedy Club summer edition l’Estrade Bordeaux
Comedy Club summer edition l’Estrade Bordeaux vendredi 19 juin 2026.
Comedy Club summer edition Vendredi 19 juin 2026, 20h30 l’Estrade Gironde
Sur Inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-19T20:30:00+02:00 – 2026-06-19T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-19T20:30:00+02:00 – 2026-06-19T22:00:00+02:00
– Comedy Club Summer Édition – Le Dernier Show de la Saison ! –
Avant de partir en vacances, l’Estrade vous offre une soirée 100 % rires et bonne humeur !
Retrouvez 30 humoristes bordelais pour une édition estivale pleine d’énergie, d’impro et de punchlines ensoleillées !
Présenté par notre MC incontournable : Sylvain Gautier
OUVERTURE DES PORTES : 19H30
DÉBUT DU SPECTACLE : 20H30
Au programme :
1h de show
2 min / comédien
1 entracte
BAR sur place (Food & Drinks) : Ambiance estivale garantie !
Formule Comedy Club : samoussa, falafels & sauce maison + 1 boisson (soft)
Bière blonde en pression – locale (Gasconia – Pessac)
Vins rouge / blanc (Bordeaux – Pays d’Oc)
Softs et rafraîchissements
Le dernier Comedy Club de la saison, avant la pause estivale — un rendez-vous à ne pas manquer !
Lieu : Parvis de Belcier, Gare de Bordeaux Saint-Jean
(en face du 126 rue des Terres de Borde, 33800 Bordeaux)
Avant de partir en vacances, l’Estrade vous offre une soirée 100 % rires et bonne humeur ! été plage