Comedy Club summer edition l’Estrade Bordeaux

Comedy Club summer edition Vendredi 19 juin 2026, 20h30 l’Estrade Gironde

Sur Inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T20:30:00+02:00 – 2026-06-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-19T20:30:00+02:00 – 2026-06-19T22:00:00+02:00

– Comedy Club Summer Édition – Le Dernier Show de la Saison ! –

Avant de partir en vacances, l’Estrade vous offre une soirée 100 % rires et bonne humeur !

Retrouvez 30 humoristes bordelais pour une édition estivale pleine d’énergie, d’impro et de punchlines ensoleillées !

Présenté par notre MC incontournable : Sylvain Gautier

OUVERTURE DES PORTES : 19H30

DÉBUT DU SPECTACLE : 20H30

Au programme :

1h de show

2 min / comédien

1 entracte

BAR sur place (Food & Drinks) : Ambiance estivale garantie !

Formule Comedy Club : samoussa, falafels & sauce maison + 1 boisson (soft)

Bière blonde en pression – locale (Gasconia – Pessac)

Vins rouge / blanc (Bordeaux – Pays d’Oc)

Softs et rafraîchissements

Le dernier Comedy Club de la saison, avant la pause estivale — un rendez-vous à ne pas manquer !

Lieu : Parvis de Belcier, Gare de Bordeaux Saint-Jean

(en face du 126 rue des Terres de Borde, 33800 Bordeaux)

l'Estrade 137 rue des terres de bordes Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine

