COMETE, Cinéma L’Autan, Ramonville-Saint-Agne

Informations pratiques

COMETE 26 août – 1 septembre Cinéma L’Autan Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-26T18:30:00+02:00 – 2026-08-26T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-01T18:30:00+02:00 – 2026-09-01T20:00:00+02:00

Résumé :

Alors qu’une comète traverse le ciel de Paris, des destins se croisent dans une ronde mystérieuse. Deux amis sillonnent la ville et font le point sur leur vie. Une jeune femme retrouve un père qu’elle n’attendait plus. Une autre vend de la drogue pour le compte de son frère. Ailleurs, deux êtres hantés par la mort se rencontrent. Pendant ce temps, des comédiens répètent une pièce qui fait étrangement écho à ces existences. Une fresque sur les rencontres inattendues et les hasards qui tissent nos vies.

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=20638245&cfilm=1000043086.html

Cinéma L’Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie 05 61 73 89 03 http://lautan.cine.allocine.fr/ https://fr-fr.facebook.com/CinemaAutanRamonvilleStAgne/ [{« data »: {« author »: « AlloCine », « cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 960, « description »: « Regardez la bande annonce du film Comu00e8te (Comu00e8te Bande-annonce VF). Comu00e8te, un film de u00c9lie Wajeman », « html »: «

« , « type »: « video », « title »: « Comu00e8te Bande-annonce VF », « provider_name »: « AlloCinu00e9 », « thumbnail_url »: « https://fr.web.img6.acsta.net/img/d6/23/d623169c8ed3dda538377d252a51ba3d.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « http://player.allocine.fr/20638245.html », « thumbnail_height »: 540}, « link »: « https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=20638245&cfilm=1000043086.html »}] Ce cinéma associatif équipé pour des projections en 3D propose des films grand public et des documentaires.

un film de Elie Wajeman (1h37)