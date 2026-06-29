SUR LA PISTE DES LAMAS Ramonville-Saint-Agne
SUR LA PISTE DES LAMAS Ramonville-Saint-Agne mercredi 26 août 2026.
Ramonville-Saint-Agne
SUR LA PISTE DES LAMAS
Ferme de Cinquante Chemin de Mange Pommes, 31520 Ramonville-Saint-Agne, Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 14:00:00
fin : 2026-08-26 15:30:00
Date(s) :
2026-08-26
Partez à la rencontre des lamas, ces animaux fascinants !
Au cours de l’animation, vous découvrirez Osane et Neige nous deux lamas. Chaque enfant pourra repartir avec une création faite sur place ! 12 .
Ferme de Cinquante Chemin de Mange Pommes, 31520 Ramonville-Saint-Agne, Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Come meet the llamas—these fascinating animals!
L’événement SUR LA PISTE DES LAMAS Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-06-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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