UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

SUR LA PISTE DES LAMAS Ramonville-Saint-Agne

SUR LA PISTE DES LAMAS Ramonville-Saint-Agne

SUR LA PISTE DES LAMAS Ramonville-Saint-Agne mercredi 26 août 2026.

Adresse
Ferme de Cinquante Chemin de Mange Pommes, 31520 Ramonville-Saint-Agne,
Ville
31520 Ramonville-Saint-Agne
Département
Haute-Garonne
Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif
12 12 12 Tarif de base plein tarif

Ramonville-Saint-Agne

SUR LA PISTE DES LAMAS

Ferme de Cinquante Chemin de Mange Pommes, 31520 Ramonville-Saint-Agne, Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 14:00:00
fin : 2026-08-26 15:30:00

Date(s) :
2026-08-26

Partez à la rencontre des lamas, ces animaux fascinants !
Au cours de l’animation, vous découvrirez Osane et Neige nous deux lamas. Chaque enfant pourra repartir avec une création faite sur place ! 12  .

Ferme de Cinquante Chemin de Mange Pommes, 31520 Ramonville-Saint-Agne, Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come meet the llamas—these fascinating animals!

L’événement SUR LA PISTE DES LAMAS Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-06-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

À voir aussi à Ramonville-Saint-Agne (Haute-Garonne)