BRASERO À MONTJOIE Domaine de Montjoie Ramonville Ramonville-Saint-Agne
vendredi 17 juillet 2026 · Domaine de Montjoie Ramonville · Ramonville-Saint-Agne
Informations pratiques
Ramonville-Saint-Agne
BRASERO À MONTJOIE
Domaine de Montjoie Ramonville 63 Avenue de l’Aeropostale Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:30:00
fin : 2026-08-14 21:00:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-08-14 2026-09-04
Les flammes ne se sont pas encore éteintes à Montjoie.
Pour cette nouvelle édition, notre Chef vous proposera une carte spéciale Brasero imaginée autour de cuissons à la flamme et de produits de saison
Viandes grillées
Poissons snackés à la flamme
Légumes rôtis
Desserts gourmands et bien d’autres surprises à découvrir sur place.
Que vous veniez entre amis, en couple ou en famille, cette soirée est la parfaite excuse pour profiter de notre superbe terrasse ☀️
Les places étant limitées, pensez à réserver dès maintenant par téléphone ou directement via notre site web. .
Domaine de Montjoie Ramonville 63 Avenue de l’Aeropostale Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 14 15 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
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L’événement BRASERO À MONTJOIE Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-07-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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