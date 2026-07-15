BRASERO À MONTJOIE Domaine de Montjoie Ramonville Ramonville-Saint-Agne

Informations pratiques

Ramonville-Saint-Agne

BRASERO À MONTJOIE

Domaine de Montjoie Ramonville 63 Avenue de l’Aeropostale Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:30:00

fin : 2026-08-14 21:00:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-08-14 2026-09-04

Les flammes ne se sont pas encore éteintes à Montjoie.

Pour cette nouvelle édition, notre Chef vous proposera une carte spéciale Brasero imaginée autour de cuissons à la flamme et de produits de saison

Viandes grillées

Poissons snackés à la flamme

Légumes rôtis

Desserts gourmands et bien d’autres surprises à découvrir sur place.

Que vous veniez entre amis, en couple ou en famille, cette soirée est la parfaite excuse pour profiter de notre superbe terrasse ☀️

Les places étant limitées, pensez à réserver dès maintenant par téléphone ou directement via notre site web. .

Domaine de Montjoie Ramonville 63 Avenue de l’Aeropostale Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 14 15 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

? The flames haven’t %E9gone out %E0 yet, Montjoie.

L’événement BRASERO À MONTJOIE Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-07-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE