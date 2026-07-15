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BRASERO À MONTJOIE Domaine de Montjoie Ramonville Ramonville-Saint-Agne

vendredi 17 juillet 2026 · Domaine de Montjoie Ramonville · Ramonville-Saint-Agne

BRASERO À MONTJOIE Domaine de Montjoie Ramonville Ramonville-Saint-Agne

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Domaine de Montjoie Ramonville
Adresse
63 Avenue de l'Aeropostale
Ville
31520 Ramonville-Saint-Agne
Département
Haute-Garonne
Tarif

Ramonville-Saint-Agne

BRASERO À MONTJOIE

Domaine de Montjoie Ramonville 63 Avenue de l’Aeropostale Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:30:00
fin : 2026-08-14 21:00:00

Date(s) :
2026-07-17 2026-08-14 2026-09-04

Les flammes ne se sont pas encore éteintes à Montjoie.
Pour cette nouvelle édition, notre Chef vous proposera une carte spéciale Brasero imaginée autour de cuissons à la flamme et de produits de saison
Viandes grillées
Poissons snackés à la flamme
Légumes rôtis
Desserts gourmands et bien d’autres surprises à découvrir sur place.
Que vous veniez entre amis, en couple ou en famille, cette soirée est la parfaite excuse pour profiter de notre superbe terrasse ☀️
Les places étant limitées, pensez à réserver dès maintenant par téléphone ou directement via notre site web.   .

Domaine de Montjoie Ramonville 63 Avenue de l’Aeropostale Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 14 15 00 

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English :

? The flames haven’t %E9gone out %E0 yet, Montjoie.

L’événement BRASERO À MONTJOIE Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-07-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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