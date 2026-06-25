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AGENDA · Ramonville-Saint-Agne

FABRIQUE TOUT ! Ramonville-Saint-Agne

mercredi 5 août 2026 · Ramonville-Saint-Agne

FABRIQUE TOUT ! Ramonville-Saint-Agne

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Ferme de 50
Ville
31520 Ramonville-Saint-Agne
Département
Haute-Garonne
Tarif
12 12 12 Tarif de base plein tarif

Ramonville-Saint-Agne

FABRIQUE TOUT !

Ferme de 50 Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:00:00
fin : 2026-08-05 15:30:00

Date(s) :
2026-08-05

Venez apprendre à fabriquer votre propre dentifrice, baume à lèvres et pâte à modeler
Venez participer à l’animation fabrique tout à la ferme de 50 et repartez avec vos créations, garanties sans perturbateurs endocriniens! 12  .

Ferme de 50 Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

Come learn how to make your own toothpaste, lip balm, and modeling clay

L’événement FABRIQUE TOUT ! Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-06-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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