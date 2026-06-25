FABRIQUE TOUT ! Ramonville-Saint-Agne
mercredi 5 août 2026 · Ramonville-Saint-Agne
Informations pratiques
Ramonville-Saint-Agne
FABRIQUE TOUT !
Ferme de 50 Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:00:00
fin : 2026-08-05 15:30:00
Date(s) :
2026-08-05
Venez apprendre à fabriquer votre propre dentifrice, baume à lèvres et pâte à modeler
Venez participer à l’animation fabrique tout à la ferme de 50 et repartez avec vos créations, garanties sans perturbateurs endocriniens! 12 .
Ferme de 50 Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Come learn how to make your own toothpaste, lip balm, and modeling clay
L’événement FABRIQUE TOUT ! Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-06-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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