Informations pratiques

Ramonville-Saint-Agne

FABRIQUE TOUT !

Ferme de 50 Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 14:00:00

fin : 2026-08-05 15:30:00

Date(s) :

2026-08-05

Venez apprendre à fabriquer votre propre dentifrice, baume à lèvres et pâte à modeler

Venez participer à l’animation fabrique tout à la ferme de 50 et repartez avec vos créations, garanties sans perturbateurs endocriniens! 12 .

Ferme de 50 Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Come learn how to make your own toothpaste, lip balm, and modeling clay

L’événement FABRIQUE TOUT ! Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-06-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE