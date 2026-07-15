NUIT DES ÉTOILES 2026 Château de Soule Ramonville-Saint-Agne
samedi 8 août 2026 · Château de Soule · Ramonville-Saint-Agne
Informations pratiques
Ramonville-Saint-Agne
NUIT DES ÉTOILES 2026
Château de Soule 13 Avenue de Suisse Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 21:00:00
fin : 2026-08-08 23:59:00
Date(s) :
2026-08-08
Venez observer les étoiles à Ramonville pour les Nuits des étoiles !
Les Nuits des étoiles organisées par Plante Sciences Occitanie sont de retour à Ramonville, au Château de Soule, de 21h à minuit !
Au programme observation au télescope, quiz, conférences, et autres animations pour tous les âges
Événement convivial, 100 % gratuit .
Château de Soule 13 Avenue de Suisse Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 73 10 22
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English :
Come stargaze in Ramonville for the Nights of the Stars!
L’événement NUIT DES ÉTOILES 2026 Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-07-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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