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NUIT DES ÉTOILES 2026 Château de Soule Ramonville-Saint-Agne

samedi 8 août 2026 · Château de Soule · Ramonville-Saint-Agne

NUIT DES ÉTOILES 2026 Château de Soule Ramonville-Saint-Agne

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Château de Soule
Adresse
13 Avenue de Suisse
Ville
31520 Ramonville-Saint-Agne
Département
Haute-Garonne
Tarif

Ramonville-Saint-Agne

NUIT DES ÉTOILES 2026

Château de Soule 13 Avenue de Suisse Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 21:00:00
fin : 2026-08-08 23:59:00

Date(s) :
2026-08-08

Venez observer les étoiles à Ramonville pour les Nuits des étoiles !
Les Nuits des étoiles organisées par Plante Sciences Occitanie sont de retour à Ramonville, au Château de Soule, de 21h à minuit !
Au programme observation au télescope, quiz, conférences, et autres animations pour tous les âges
Événement convivial, 100 % gratuit   .

Château de Soule 13 Avenue de Suisse Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 73 10 22 

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English :

Come stargaze in Ramonville for the Nights of the Stars!

L’événement NUIT DES ÉTOILES 2026 Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-07-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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