CONCERT SAMBA DE BENGUELÊ LA PRIÈRE DES TAMBOURS Rue Federico Garcia Lorca Ramonville-Saint-Agne

Informations pratiques

Ramonville-Saint-Agne

CONCERT SAMBA DE BENGUELÊ LA PRIÈRE DES TAMBOURS

Rue Federico Garcia Lorca La Péniche Didascalie Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Tarif : 13 – 13 – EUR

13

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 20:30:00

fin : 2026-09-05 22:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Musique brésilienne

**Samba de Benguelê** est un groupe de musique brésilienne dont le répertoire met en lumière les profonds liens entre la samba, rythme traditionnel du Brésil, et les cultures ainsi que les spiritualités afro-brésiliennes.

À travers un spectacle mêlant musique, poésie, histoire et récit, le groupe invite le public à découvrir un héritage marqué par la résistance, la mémoire et l’ancestralité. Porté par la joie, l’énergie et la richesse des rythmes brésiliens, son univers célèbre une culture toujours vivante.

Son répertoire rassemble de grands classiques de la samba ainsi que des compositions originales de Rafael Lima. Chaque concert est une invitation à voyager au cœur des traditions afro-brésiliennes, dans un dialogue entre création contemporaine et héritage ancestral.

**La Prière des Tambours** est le premier spectacle de Samba de Benguelê. D’une durée d’1 h 30 et accessible à tous les publics, il propose une immersion dans les racines afro-brésiliennes de la samba.

À travers des chansons, des textes, des poèmes et des récits, le spectacle révèle comment la musique est devenue un espace de mémoire, de résistance, de transmission et de célébration. Il met en lumière l’influence des cultures et des spiritualités afro-brésiliennes dans la construction de l’identité musicale du Brésil, tout en invitant le public à découvrir la richesse de cet héritage.

Entre émotion, énergie et convivialité, La Prière des Tambours propose une expérience où la musique, la poésie et l’histoire se rencontrent pour faire résonner une mémoire toujours vivante.

_Distribution_

Rafael Lima — chant et flûtes

Lucas Madi — guitare

Rogério Almeida — percussions

Durée 1 h 30

Public Tout public 13 .

Rue Federico Garcia Lorca La Péniche Didascalie Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Brazilian music

L’événement CONCERT SAMBA DE BENGUELÊ LA PRIÈRE DES TAMBOURS Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-07-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE