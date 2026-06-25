MOULAGES ET TRACES DU VIVANT Ferme de Cinquante Chemin de Mange Pommes, 31520 Ramonville-Saint-Agne, Ramonville-Saint-Agne

Informations pratiques

Ramonville-Saint-Agne

MOULAGES ET TRACES DU VIVANT

Ferme de Cinquante Chemin de Mange Pommes, 31520 Ramonville-Saint-Agne, Chemin de Mange Pommes Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 14:00:00

fin : 2026-07-29 15:30:00

Date(s) :

2026-07-29

Partez à la découverte de la faune sauvage vivant dans les alentours de la ferme de 50.

L’occassion d’explorer et de reconnaître ces animaux et de créer un moulage d’empreintes inédit ! 12 .

Ferme de Cinquante Chemin de Mange Pommes, 31520 Ramonville-Saint-Agne, Chemin de Mange Pommes Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Set out to discover the wildlife living in the area around the 50 farm.

L’événement MOULAGES ET TRACES DU VIVANT Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-06-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE