MOULAGES ET TRACES DU VIVANT Ferme de Cinquante Chemin de Mange Pommes, 31520 Ramonville-Saint-Agne, Ramonville-Saint-Agne
mercredi 29 juillet 2026 · Ferme de Cinquante Chemin de Mange Pommes, 31520 Ramonville-Saint-Agne, · Ramonville-Saint-Agne
Informations pratiques
Ramonville-Saint-Agne
MOULAGES ET TRACES DU VIVANT
Ferme de Cinquante Chemin de Mange Pommes, 31520 Ramonville-Saint-Agne, Chemin de Mange Pommes Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:00:00
fin : 2026-07-29 15:30:00
Date(s) :
2026-07-29
Partez à la découverte de la faune sauvage vivant dans les alentours de la ferme de 50.
L’occassion d’explorer et de reconnaître ces animaux et de créer un moulage d’empreintes inédit ! 12 .
Ferme de Cinquante Chemin de Mange Pommes, 31520 Ramonville-Saint-Agne, Chemin de Mange Pommes Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Set out to discover the wildlife living in the area around the 50 farm.
L’événement MOULAGES ET TRACES DU VIVANT Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-06-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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