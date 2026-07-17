FILM D’ANIMATION (pour adultes et adolescents), Cinéma L’Autan, Ramonville-Saint-Agne
vendredi 24 juillet 2026 · Cinéma L'Autan · Ramonville-Saint-Agne
Informations pratiques
FILM D’ANIMATION (pour adultes et adolescents) 24 et 28 juillet Cinéma L’Autan Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-24T18:30:00+02:00 – 2026-07-24T20:00:00+02:00
Fin : 2026-07-28T15:30:00+02:00 – 2026-07-28T17:00:00+02:00
Résumé :
À Los Angeles, AJ, lycéen discret, rencontre Kristen. Elle est passionnée de surf, lui de skateboard et de dessin. Ils tombent follement amoureux ; un avenir heureux se profile. Mais tout bascule lorsque Kristen tombe malade. Ensemble, ils se lancent dans un combat contre l’adversité, portés par la force de leur amour, leurs amis et leur passion désormais commune pour le surf et l’océan.
Adaptation du roman graphique d’AJ Dungo (2019).
La séance du 24 juillet à 18h30 sera présentée par les Ambassadeurs de l’Autan.
Bande-annonce :
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Cinéma L’Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie 05 61 73 89 03 http://lautan.cine.allocine.fr/ https://fr-fr.facebook.com/CinemaAutanRamonvilleStAgne/ [{« data »: {« author »: « AlloCine », « cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 960, « description »: « Regardez la bande annonce du film In Waves (In Waves Bande-annonce VF). In Waves, un film de Phuong Mai Nguyen », « html »: «
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IN WAVES, un film de Phuong Mai Nguyen
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