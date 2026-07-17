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FILM D’ANIMATION (pour adultes et adolescents), Cinéma L’Autan, Ramonville-Saint-Agne

vendredi 24 juillet 2026 · Cinéma L'Autan · Ramonville-Saint-Agne

FILM D’ANIMATION (pour adultes et adolescents), Cinéma L’Autan, Ramonville-Saint-Agne

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Lieu
Cinéma L'Autan
Adresse
place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne
Ville
31520 Ramonville-Saint-Agne
Département
Haute-Garonne

FILM D’ANIMATION (pour adultes et adolescents) 24 et 28 juillet Cinéma L’Autan Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-24T18:30:00+02:00 – 2026-07-24T20:00:00+02:00
Fin : 2026-07-28T15:30:00+02:00 – 2026-07-28T17:00:00+02:00

Résumé :

À Los Angeles, AJ, lycéen discret, rencontre Kristen. Elle est passionnée de surf, lui de skateboard et de dessin. Ils tombent follement amoureux ; un avenir heureux se profile. Mais tout bascule lorsque Kristen tombe malade. Ensemble, ils se lancent dans un combat contre l’adversité, portés par la force de leur amour, leurs amis et leur passion désormais commune pour le surf et l’océan.

Adaptation du roman graphique d’AJ Dungo (2019).

La séance du 24 juillet à 18h30 sera présentée par les Ambassadeurs de l’Autan.

Bande-annonce :

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=20638521&cfilm=293636.html

Cinéma L’Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie 05 61 73 89 03 http://lautan.cine.allocine.fr/ https://fr-fr.facebook.com/CinemaAutanRamonvilleStAgne/ [{« data »: {« author »: « AlloCine », « cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 960, « description »: « Regardez la bande annonce du film In Waves (In Waves Bande-annonce VF). In Waves, un film de Phuong Mai Nguyen », « html »: « 

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