LA TOULHOOPS CABARET SPECTACLE & HOOP DANCE PARTY Salle des fêtes de Ramonville Ramonville-Saint-Agne

Ramonville-Saint-Agne

LA TOULHOOPS CABARET SPECTACLE & HOOP DANCE PARTY

Salle des fêtes de Ramonville Rue Joliot Curie Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 20:30:00

fin : 2026-08-01 23:30:00

Date(s) :

2026-08-01

Soirée Cabaret de spectacle de Hoop Dance avec des artistes incroyables venu.es du monde entier suivi d’une fête où on te fais découvrir la Hoop Dance, danse avec un hula hoop en musique live !

⭕️‼️ La ToulHoops, c’est 3 jours de Hoop Dance aux portes de Toulouse avec des ateliers, la fête et des rencontres entre Hoopers au collectif la Maison, organisé par Croco fumé et La Gatoun Planete Hoop Dance.

Le samedi soir, viens avec des ami.es pour profiter du spectacle de Hoop Dance avec des artistes incroyables venu.es du monde entier ! Tu pourras aussi profiter de la fête !

★ Ouverture des portes à 20h30 avec un mini bar pour vous rafraîchir !

★ 21h Cabaret de Hoop Dance & Dance

★ ★ ★ Soirée DJ Set pour ambiancer la HooParty & LED Hoop Jam

+ Projections psychédéliques par Captain D.Light.

Le thème de la soirée est Sirène Basket alors mets tes plus belles baskets et ta tenue de sirène !

A savoir

– Nos amis les animaux ne sont pas admis à cet évènement

-L’accès aux camions n’est pas possible sur le parking principale de la salle. Vous pouvez vous garez sur le parking du bikini si vous le souhaitez.

– No smoke inside .

Salle des fêtes de Ramonville Rue Joliot Curie Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie contact@crocosmos.com

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English :

A cabaret-style Hoop Dance show featuring incredible artists from around the world, followed by a party where you can try your hand at Hoop Dance—dancing with a hula hoop to live music!

L’événement LA TOULHOOPS CABARET SPECTACLE & HOOP DANCE PARTY Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-06-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE