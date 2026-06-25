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LES GARDIENS DU JARDIN Ramonville-Saint-Agne

mercredi 15 juillet 2026 · Ramonville-Saint-Agne

LES GARDIENS DU JARDIN Ramonville-Saint-Agne

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Ferme de 50
Ville
31520 Ramonville-Saint-Agne
Département
Haute-Garonne
Tarif
12 12 12 Tarif de base plein tarif

Ramonville-Saint-Agne

LES GARDIENS DU JARDIN

Ferme de 50 Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-15 15:30:00

Date(s) :
2026-07-15

Venez découvrir les jardins familiaux de la ferme de 50 et tentez de vous y échapper. Saurez-vous résoudre toutes les énigmes qui vous attendent afin de repartir avec vos propres semis?
Venez découvrir les jardins familiaux de la ferme de 50 et tentez de vous y échapper. Saurez-vous résoudre toutes les énigmes qui vous attendent afin de repartir avec vos propres semis? 12  .

Ferme de 50 Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

Come discover the community gardens at the 50 Farm and try to make your escape. Will you be able to solve all the puzzles that await you so you can leave with your own seedlings?

L’événement LES GARDIENS DU JARDIN Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-06-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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