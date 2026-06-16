UMWELT • CIE ENDOGÈNE 85 rue des Cigognes, Ramonville Ramonville-Saint-Agne
UMWELT • CIE ENDOGÈNE 85 rue des Cigognes, Ramonville Ramonville-Saint-Agne jeudi 2 juillet 2026.
Ramonville-Saint-Agne
UMWELT • CIE ENDOGÈNE
85 rue des Cigognes, Ramonville 85 rue des Cigognes Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 19:00:00
fin : 2026-07-02 21:00:00
Date(s) :
2026-07-02
Soliloque jonglé et dansé
Dans un espace intimiste, un homme, ou une créature entre dans une danse, dans un dialogue avec le temps, avec ses origines, son animalité, son humanité. Flirter avec les limites de la conscience humaine, chercher son souffle animal, chercher ses fauves intérieurs… Dans Umwelt, il n’y a de règne ni de l’homme ni de la bête mais seulement des passages, des infinités de formes et des usages. La scène devient ce lieu hors du temps qui interroge notre rapport à la nature au sauvage et par là aussi, au domestiqué, au contraint, à l’enfoui.
**Après avoir fait sa première aux Sorties de rue 2022, la compagnie revient cette saison. Umwelt est une plongée en apnée dans la tête d’un personnage presque normal, d’un jongleur un brin loufoque !**
[>> Plus d’infos](https://kiwiramonville-arto.fr/evenement/umwelt/) .
85 rue des Cigognes, Ramonville 85 rue des Cigognes Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Juggling Soliloquy and in%E9
L’événement UMWELT • CIE ENDOGÈNE Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-06-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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