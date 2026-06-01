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FESTIVAL CONVIVENCIA Ramonville-Saint-Agne

FESTIVAL CONVIVENCIA Ramonville-Saint-Agne

FESTIVAL CONVIVENCIA Ramonville-Saint-Agne lundi 29 juin 2026.

Adresse : Port Sud, Ramonville-St-Agne

Ville : 31520 Ramonville-Saint-Agne

Département : Haute-Garonne

Début : lundi 29 juin 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Ramonville-Saint-Agne

FESTIVAL CONVIVENCIA

Port Sud, Ramonville-St-Agne Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29 17:00:00
fin : 2026-06-29 23:30:00

Date(s) :
2026-06-29

Scène navigante de musiques du monde
Du 27 juin au 20 juillet, la scène navigante des musiques du monde installée sur la péniche Tourmente célèbre ses 30 éditions d’itinérance sur le canal du Midi ! Un rendez-vous estival incontournable qui s’amarrera au port de plaisance de Ramonville le lundi 29 juin.
Concerts de Cocanha x Tarta Relena x Los Sara Fontan, Dame Area, Gérald Toto avec l’ASEI pour le projet Voix d’Eaux   .

Port Sud, Ramonville-St-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

World music scene

L’événement FESTIVAL CONVIVENCIA Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-06-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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