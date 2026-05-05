UMWELT • Cie Endogène, 85 rue des Cigognes, Ramonville, Ramonville-Saint-Agne

UMWELT • Cie Endogène Jeudi 2 juillet, 19h00 85 rue des Cigognes, Ramonville Haute-Garonne

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-02T19:00:00+02:00 – 2026-07-02T21:00:00+02:00

Fin : 2026-07-02T19:00:00+02:00 – 2026-07-02T21:00:00+02:00

Dans un espace intimiste, un homme, ou une créature entre dans une danse, dans un dialogue avec le temps, avec ses origines, son animalité, son humanité. Flirter avec les limites de la conscience humaine, chercher son souffle animal, chercher ses fauves intérieurs… Dans Umwelt, il n’y a de règne ni de l’homme ni de la bête mais seulement des passages, des infinités de formes et des usages. La scène devient ce lieu hors du temps qui interroge notre rapport à la nature au sauvage et par là aussi, au domestiqué, au contraint, à l’enfoui.

Après avoir fait sa première aux Sorties de rue 2022, la compagnie revient cette saison. Umwelt est une plongée en apnée dans la tête d’un personnage presque normal, d’un jongleur un brin loufoque !

>> Plus d’infos

85 rue des Cigognes, Ramonville 85 rue des Cigognes 31520 Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://kiwiramonville-arto.fr/evenements/ »}] [{« link »: « https://kiwiramonville-arto.fr/evenement/umwelt/ »}]

Soliloque jonglé et dansé extérieur cirque

© Video H-Studio H